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Yaşam, Asrın felaketi

Depremden kurtulan Adıyamanlı ailenin bebeği Denizli'de dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşadıkları Adıyaman'dan ayrılarak Denizli'ye gelen Erkol çiftinin ilk çocukları, sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Ali Bilge   | 13.02.2023
Depremden kurtulan Adıyamanlı ailenin bebeği Denizli'de dünyaya geldi Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Adıyaman'daki evleri depremde hasar gören Ayşe-Yusuf Erkol çifti, yakınlarının yardımıyla Denizli'ye ulaştı.

Hamile olan 28 yaşındaki Ayşe Erkol, kentteki özel bir hastanede bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Anne Ayşe Erkol, Bilge Ada ismini verdikleri bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremde büyük korku yaşadıklarını, evden çıkarken merdivenden düştüğünü anlatan Erkol, "Bizim için çok zor bir süreçti. Çok şükür Rabb'im buralara ulaşmayı nasip etti. Kızımın nasibi burada doğmakmış." dedi.

Yakınlarına da teşekkür eden Erkol, "Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. İyi ki bize kucak açtılar. Buradaki herkes bize anne, baba, kardeş oldu." diye konuştu.

Yaşadıklarının ardından bebeklerinin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesinin adeta mucize olduğunu aktaran Erkol, "Bizim için yeni bir başlangıç olacak. O bizim mucizemiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur da aileyi ziyaret ederek, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu iletti.

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