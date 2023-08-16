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Gündem, Asrın felaketi

Depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricileri zarar tazmini için 8 Eylül'e kadar başvurabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde işletmeleri zarar gören ve desteklerden yararlanmak isteyen su ürünleri yetiştiricilerinin 8 Eylül'e kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Mustafa Çalkaya  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricileri zarar tazmini için 8 Eylül'e kadar başvurabilecek

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan işletmelere yapılacak desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Söz konusu işletmelerde üretim havuzları, kafesler ve kuluçkahanelerde oluşan hasar ve yıkımlar sebebiyle balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkların zarar gördüğü tespit edilmişti. Özellikle geçimini su ürünleri yetiştiriciliğinden sağlayan üreticiler ve bölge ekonomisinin de afetten olumsuz etkilendiği tespit edildi.

Tebliğe göre, depremde işletmeleri zarar gören ve desteklemelerden yararlanmak isteyen su ürünleri yetiştiricilerinin 8 Eylül mesai bitimine kadar destekleme müracaat dilekçesi ve il müdürlükleri tarafından düzenlenen hasar tespit tutanakları ile Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" kapsamında işletmelere, adet başına 0,2 lira balık yumurtası yardımı, adet başına 1 lira yavru balık yardımı, kilogram başına 30 lira porsiyon balık yardımı, adet başına 250 lira anaç balık yardımı yapılacak.

Tebliğ, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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