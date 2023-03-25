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Gündem, Asrın felaketi

Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların kontrollü yıkımları devam etti.

Adsız Günebakan, Okan Coşkun  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan risk oluşturan ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Bademli Mahallesi'ndeki ağır hasarlı caminin yıkımı için de çalışmalar başladı.

Mahalle sakini İdris Bahar, caminin hayırseverler tarafından yapıldığını belirterek, "Dördüncü sene de meydana getirdik. Ramazan ayında namaz kılacaktık, nasip olmadı. Deprem felaketi oldu, camimiz yıkıldı. Gözümüz gibi bakıyorduk." dedi.

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