Depremden etkilenen Nurdağı'nda ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların kontrollü yıkımları devam etti.
Gaziantep
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan risk oluşturan ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.
Bademli Mahallesi'ndeki ağır hasarlı caminin yıkımı için de çalışmalar başladı.
Mahalle sakini İdris Bahar, caminin hayırseverler tarafından yapıldığını belirterek, "Dördüncü sene de meydana getirdik. Ramazan ayında namaz kılacaktık, nasip olmadı. Deprem felaketi oldu, camimiz yıkıldı. Gözümüz gibi bakıyorduk." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.