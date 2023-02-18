Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,690.00
BTC/USDT
24,544.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Sağlık, Asrın felaketi

Depremden etkilenen Malatya'da köy köy sağlık taraması

Malatya'da çevre illerden takviye edilen sağlık ekiplerinin de katılımıyla tüm köylerdeki vatandaşlar sağlık taramasından geçirilecek.

Muhammet Mutaf, Orhan Yoldaş   | 18.02.2023
Depremden etkilenen Malatya'da köy köy sağlık taraması Fotoğraf: Muhammet Mutaf/AA

Malatya

Depremzedelerin yaralarının en kısa sürede sarılması için Sağlık Bakanlığınca belirlenen Elazığ, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Van, Ardahan gibi çok sayıda "kardeş şehirden" 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Malatya'da görevlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, AA muhabirine, depremin ilk dakikasından itibaren sağlık hizmetleri olarak sahada bulunduklarını, ilk etapta 76 olan ambulans sayısının diğer şehirlerden takviyelerle 170'e çıktığını ifade etti.

Bütün enkazların başında görev aldıklarını, vatandaşın sağlık hizmetlerinde açık yaşamadığını aktaran Berk, şöyle konuştu:

"Bugün 24 ekiple Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin bütün köylerine tarama ve muayene için ekiplerimizi gönderiyoruz. Bir hekim, 2 yardımcı sağlık personeli ve şoförle beraber bütün ilçeleri tarayacağız. 2-3 gün içerisinde Malatya'nın ilçeleriyle beraber bütün köylerini taramayı düşünüyoruz. Köylülere bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için bütün taramalar yapılacak. Hasta olanlar muayene edilecek, tedavisinde ilaçlarımız varsa biz vereceğiz. Yoksa reçetelerini yazacağız. Amacımız akut enfeksiyonu, problemi olan hastaları tedavi edebilmek. Çünkü kış dönemindeyiz. Ayrıca kronik hastalığı olup ilacı biten, ilaca ulaşamayan ve takibi gereken hastaların da takibini yapacağız."

İlde 14 çadır kentte sağlık ünitelerinin hizmet verdiğini, 37 aile hekimin de aktif görevde olduğunu belirten Berk, 112 Başhekimliği binasının da depremden zarar görmesi nedeniyle koordinasyonu Yeşilyurt'taki Yusuf Kenan Anadolu Lisesinden yürüttüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la Gaziantep'te görüştü
Adana'da hırsızlık şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Şanlıurfa'da deprem anında havuzdaki suyun dalgalanması güvenlik kamerasında
Enkazdan 13 kişiyi kurtaran Amasyalı orman işçileri hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

Benzer haberler

Depremden etkilenen Malatya'da köy köy sağlık taraması

Depremden etkilenen Malatya'da köy köy sağlık taraması

Enkazdan kardeşleri tarafından kurtarılan Hataylı depremzedenin tedavisi Edirne'de sürüyor

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1392 yaralının tedavisi sürüyor

Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Manisa'da tedavi altına alınan depremzede Döne Balcı: Kızımın üzerindeki taşları alıp kendi üzerime yığdım

Manisa'da tedavi altına alınan depremzede Döne Balcı: Kızımın üzerindeki taşları alıp kendi üzerime yığdım

Sivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyor

Sivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet