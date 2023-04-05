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Gündem, Asrın felaketi

Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, acil yıkım kararı alınan binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

Mehmet Akif Parlak, Okan Coşkun  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Depremden etkilenen İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bir yandan da risk oluşturan ağır hasarlı binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Kamyonlara yüklenen molozlar ekipler tarafından döküm için belediyenin belirlediği alana götürülüyor.

Polis ekipleri ise yıkımı yapılan binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alıyor.



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