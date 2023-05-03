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Ekonomi, Asrın felaketi

Depremden etkilenen 5 ilde çek keşideleri için ibraz süreleri 9 Haziran'a kadar durduruldu

Depremden etkilenen 5 ilde gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz süreleri 9 Haziran'a kadar durduruldu.

Ferdi Türkten  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Depremden etkilenen 5 ilde çek keşideleri için ibraz süreleri 9 Haziran'a kadar durduruldu

Ankara

Düzenlemeye ilişkin 145 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2'nci maddesine "6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri onuncu fıkrada sayılan yerler olan gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz süreleri 9 Haziran 2023 tarihine kadar durur." fıkrası eklendi.

Böylece 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri 'Adıyaman il merkezi ile Çelikhan, Samsat, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ, Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri' olan gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz süreleri 9 Haziran 2023'e kadar durduruldu.


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