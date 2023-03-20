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Eğitim, Asrın felaketi

Depremden etkilenen 4 ildeki özel takviye kursları bugünden itibaren açılabilecek

Depremlerin ardından eğitim öğretime 27 Mart'a kadar ara verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki özel öğretim kursları ile özel okulların takviye kurslarından, isteyenler, bugün itibarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine başlayabilecek.

Ahmet Sertan Usul  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Depremden etkilenen 4 ildeki özel takviye kursları bugünden itibaren açılabilecek Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinin, eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında 3 kategoriye ayrıldığı hatırlatıldı.

Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da 1 Mart'tan; Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'tan bu yana eğitim öğretimin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da ise eğitim öğretime 27 Mart'a kadar ara verilmişti. Koşulları uygun olan özel öğretim kursları ve özel okulların takviye kursları için yeni bir karar alındı. Buna göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan özel öğretim kursları ile özel okulların takviye kurslarından, isteyenler mevcut binalarında, aynı ildeki farklı binalarda veya geçici eğitim mekanlarında 20 Mart 2023 itibarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine başlayabilecekler."

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