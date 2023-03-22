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Eğitim, Asrın felaketi

Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim 27 Mart'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 27 Mart itibarıyla ilçe bazlı eğitime başlanacağını bildirdi.

Utku Şimşek  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Depremden etkilenen 4 ilde, ilçe bazlı eğitim 27 Mart'ta başlayacak

Ankara

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Özer'in paylaşımında yer alan tabloya göre, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerinde; Adıyaman'ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde; Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde, Hatay'ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde 27 Mart'ta kademeli olarak eğitime başlanacak.

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