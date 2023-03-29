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Yaşam, Asrın felaketi

Depremden 8 gün sonra enkazdan çıkarılan hayvanlarıyla teselli buluyorlar

Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde evleri yıkılan Leyla ve Ahmet Kanbolat çifti, depremden 8 gün sonra enkazdan çıkarılan eşek ve buzağılarıyla teselli buluyorlar.

Mesut Karaduman, Gökhan Balcı  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Depremden 8 gün sonra enkazdan çıkarılan hayvanlarıyla teselli buluyorlar Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Kahramanmaraş

Depremlerin ilkinin yaşandığı Pazarcık ilçesinin kırsal Büyüknacar Fatih Mahallesi'nde, birçok ev ve ahır yıkıldı. Evlerinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Kanbolat çifti, yıkıntının altında kalan eşek ve buzağılarını kurtarmak için de çabaladı.

Çiftin hayvanları, oğullarının enkazı kaldırmak için getirdiği kepçenin yardımıyla depremin 8. gününde ahırın molozları arasından kurtarıldı.

Hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan aile, yıkılan evlerinin bahçesinde Türk Kızılay tarafından verilen çadırda konaklıyor. Çift, enkazdan kurtardıkları hayvanlarına evin yanına inşa ettikleri barınakta bakıyor.

Enkaz altında kalan samanı da çıkarıp çuvallayan Ahmet Kanbolat, her gün eşeği ve buzağılarını besliyor.

Hayvanlar enkazda bir hafta bekledi

Kanbolat, AA muhabirine, kendileri kadar hayvanlarının da kurtarılmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Çadırda yaşamlarını sürdürdüklerini ve hayvanlarının enkazdan sağ çıkmasının kendilerine büyük moral olduğunu ifade eden Kanbolat, "Hayvanlarımızın da bizim de vademiz dolmamış. Kurtulduk, hayvanlarımız da ölmedi. Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.

Leyla Kanbolat da daha önce bu kadar büyük bir felaket görmediklerini vurgulayarak, "Depremin acısını unutmaya çalışıyoruz. Hayvanlarımızı da 8 gün sonra enkaz altından çıkarttık. Hayvanlar çıkarılınca çok sevindim, sevinçten ağladım. Bize kalan bu hayvanlarla seviniyoruz." dedi.

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