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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yıkılan binayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan bir müteahhit tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Emrah Gökmen   | 16.02.2023
Depremde yıkılan binayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan müteahhit tutuklandı

İstanbul

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentlerde yıkılan binalarla ilgili Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul'da yakalanan mülk sahibi, müteahhit ile proje mimarı ve sorumlularının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan Sabır Apartmanı'nın müteahhidi Ebubekir Özbey, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Malatya Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu, Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız adli kontrol hükümleri uygulanarak, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren, Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmiş, Osman Ekren tutuklanmıştı.

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