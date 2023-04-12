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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın statik-betonarme projesini kendisinin yaptığını fakat çizdiği projeyi hatırlamadığını iddia etti.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı enkazı. Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Adana

Yapımına 1994 yılında başlanan ve bir yılda tamamlanan, depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın statik-betonarme projesini yapan ve hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçundan soruşturma yürütülen inşaat mühendisi tutuksuz B.A'nın savcılık ifadesine ulaşıldı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.A, şunları kaydetti:

"İnşaat mühendisiyim, bu zamana kadar statik betonarme projeleri yaptım, ömrüm bununla geçti. Benim görevim statik betonarme projesini yapmaktır. Yani ben sadece kağıt üzerinde çizim yaparım. Bunu inşaat ustası, teknik uygulama sorumlusu veya inşaat mühendisi alıp uygular. Ben çizimi yaptıktan sonra belediyeye götürüp onaylatırım. O dönemde uygulama bu şekildeydi. Şimdilerde yapı denetim bu işi yapmaktadır. Benim herhangi bir denetleme hususunda sorumluluğum görevim yoktur. Bahse konu Alpargün Apartmanı isimli depremde yıkılan yapı ile ilgili Hasan Alpargün isimli şahsı ve bu çizdiğim projeyi hatırlamıyorum. İnşaatın yapımı, kullanılan malzemenin yaptığım projeye göre uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi teknik uygulama sorumlusuna aittir, bu hususta benim bir sorumluluğum ya da denetleme gibi bir durumum ve yetkim yoktur, işim sadece projeyi çizmektir. Suçlamaları kabul etmiyorum."

B.A'nın avukatı ise müvekkilinin depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili sorumluluğunun bulunmadığını öne sürdü.

Apartmanın müteahhidi tutuklanmıştı

Adana'da yıkılan binalardan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, 13 Şubat'ta Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

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