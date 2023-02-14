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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 14 şüpheli tutuklandı.

Kemal Karadağ   | 14.02.2023
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 195 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 3 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı, 48 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 58 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 10'unun hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 12 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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