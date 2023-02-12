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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün, Adana’ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, gözaltına alındığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'dan Adana’ya getirildi.

Yusuf Koyun   | 12.02.2023
Depremde yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün, Adana’ya getirildi

Adana

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, gözaltına alındığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'dan Adana’ya getirildi.

Gemiyle Mersin'e getirilerek Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen Alpargün, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adli Tıp Biriminin girişinde Alpargün, inşa ettiği binaların yıkılmasıyla onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin gazeteciler tarafından hatırlatılması üzerine, "Mukadderat." diyerek yanıt verdi.

Alpargün, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da inşa ettiği bazı binaların depremde yıkılması nedeniyle "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün, kaçtığı KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenilmişti.

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