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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yatağında kayma yaşanan Asi Nehri taşkın riskine karşı temizleniyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yatağında kayma yaşanan Hatay'daki Asi Nehri'nde taşkın riskine karşı ıslah ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Ayşe Yıldız  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Depremde yatağında kayma yaşanan Asi Nehri taşkın riskine karşı temizleniyor Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Hatay

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın riskine karşı nehirde 50 iş makinesiyle vardiyalı olarak çalışma yapıyor.

Çalışmalar kapsamında nehrin 45 kilometrelik bölümünden 1 milyon 225 bin metreküp rüsubat çıkarıldı.

"Nehir yatağının düzenlenmesi için ciddi emek sarf ediyoruz"

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, depremlerin dere yataklarında ciddi kaymalara neden olduğunu belirterek, dere yatakları kesitlerinin çok ciddi daraldığını, bu bölgeleri genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

Asi Nehri'nin kollarında makineli çalışma yaptıklarını anlatan Gökçe, nehrin büyük bölümünde dere ıslah ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gökçe, şunları kaydetti:

"Depremle beraber nehrin yatağında 7,8 metrelik kayma yaşandı. Müdahale edilmezse ciddi bir yağış durumunda taşkın riski vardı. Nehir yatağının düzenlenmesi için ciddi emek sarf ediyoruz."

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