Depremde yaralanan 51 kişi Adana'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'a gönderildi
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 51 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'a gönderildi.
Adana
Adana'daki hastanelere kaldırılan depremzedeler, müdahalelerinin ardından kapasite ve yaralı durumuna göre değerlendirilerek başka illere naklediliyor.
Bu kapsamda aralarında çocukların da bulunduğu 51 yaralı, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.
Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağına taşındı.
Uçakla İstanbul'a götürülen yaralıların tedavilerine bu kentte devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.