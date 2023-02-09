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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yaralanan 51 kişi Adana'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'a gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 51 kişi, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'a gönderildi.

Bekir Ömer Fansa   | 09.02.2023
Depremde yaralanan 51 kişi Adana'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul'a gönderildi Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa - AA

Adana

Adana'daki hastanelere kaldırılan depremzedeler, müdahalelerinin ardından kapasite ve yaralı durumuna göre değerlendirilerek başka illere naklediliyor.

Bu kapsamda aralarında çocukların da bulunduğu 51 yaralı, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağına taşındı.

Uçakla İstanbul'a götürülen yaralıların tedavilerine bu kentte devam edilecek.

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