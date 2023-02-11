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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yaralanan 47 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Muhammed Gencebay Gür   | 11.02.2023
Depremde yaralanan 47 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Istanbul

TSK'ya ait askeri uçakla Adana’dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.

Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti.

Uçuş sırasında yaralılara 20 sağlık görevlisi ile 20 refakatçi eşlik etti.

Yaralılar kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere kaldırıldı.


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