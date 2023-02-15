Depremde yaralanan 16 kişi Adana'dan uçakla sevk edildi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaralanan 16 kişi, uçakla Ankara ve İzmir'e gönderildi.
Adana
Adana'daki hastanelerde durumları değerlendirilip hava yoluyla başka illere nakline karar verilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 depremzede, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.
Yaralılar, havalimanında Türk Hava Kuvvetlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Almanya ve Hollanda'ya ait uçaklara alındı.
Ankara ve İzmir'e götürülen yaralıların tedavilerine bu kentlerde devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.