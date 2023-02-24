Depremde yakınlarını kaybeden üniversite öğrencileri Edirne'ye gelen afetzedelere ikramlık hazırladı
Depremlerde yakınlarını kaybeden üniversite öğrencileri Edirne'ye gelen afetzedeler için ikramlıklar hazırladı.
Edirne
Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi atölyesinde depremzedelere destek olmak amacıyla çalışma başlatıldı.
Adıyaman ve Gaziantep'te yakınlarını kaybeden üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu kursiyerler poğaça, börek, kurabiye ve kek yaptı.
Aşçılık usta öğreticisi Halil Solak öncülüğünde hazırlanan ürünler depremzedelere ikram edilecek.
Adıyamanlı Trakya Üniversitesi öğrencisi Muhammet Erdoğan, AA muhabirine, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalan 6 akrabasını kaybettiğini anlattı.
Memleketine gidemediği için Edirne'den depremzedelere destek olmaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Depremde pek çok akrabamı kaybettim, memlekete gidemedim ben de Edirne'ye gelen depremzedelere bir şeyler yapmak istedim. Aynı zamanda aşçılık kursuna devam ediyorum. Hocamız Edirne'ye gelen depremzedeler için seferberlik başlattıklarını söyledi biz de onlar için poğaça, kek ve börek hazırladık." dedi.
Gaziantepli üniversite öğrencisi Ali Yılmaz da depremde memleketinden arkadaşlarını ve komşularını kaybettiğini söyledi.
Bu süreçte tüm Türkiye'nin seferber olduğunu anlatan Yılmaz, hazırladıkları ikramlıkları Edirne'de kalan depremzedelere götüreceklerini kaydetti.
Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hakan Çiçek ise depremin ardından Edirne Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Desteklerimiz sürüyor enstitümüzün mutfağında ikramlıklar hazırladık. Gerek kentteki evlere yerleşen gerek kayıt sırasında hazırladıklarımızı depremzedelere sunacağız." diye konuştu.
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