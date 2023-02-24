Dolar
18.88
Euro
19.96
Altın
1,817.10
ETH/USDT
1,643.40
BTC/USDT
23,883.00
BIST 100
5,074.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu’ndaki depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
insana dair, Asrın felaketi

Depremde yakınlarını kaybeden üniversite öğrencileri Edirne'ye gelen afetzedelere ikramlık hazırladı

Depremlerde yakınlarını kaybeden üniversite öğrencileri Edirne'ye gelen afetzedeler için ikramlıklar hazırladı.

Cihan Demirci   | 24.02.2023
Depremde yakınlarını kaybeden üniversite öğrencileri Edirne'ye gelen afetzedelere ikramlık hazırladı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi atölyesinde depremzedelere destek olmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Adıyaman ve Gaziantep'te yakınlarını kaybeden üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu kursiyerler poğaça, börek, kurabiye ve kek yaptı.

Aşçılık usta öğreticisi Halil Solak öncülüğünde hazırlanan ürünler depremzedelere ikram edilecek.

Adıyamanlı Trakya Üniversitesi öğrencisi Muhammet Erdoğan, AA muhabirine, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalan 6 akrabasını kaybettiğini anlattı.

Memleketine gidemediği için Edirne'den depremzedelere destek olmaya çalıştığını belirten Erdoğan, "Depremde pek çok akrabamı kaybettim, memlekete gidemedim ben de Edirne'ye gelen depremzedelere bir şeyler yapmak istedim. Aynı zamanda aşçılık kursuna devam ediyorum. Hocamız Edirne'ye gelen depremzedeler için seferberlik başlattıklarını söyledi biz de onlar için poğaça, kek ve börek hazırladık." dedi.

Gaziantepli üniversite öğrencisi Ali Yılmaz da depremde memleketinden arkadaşlarını ve komşularını kaybettiğini söyledi.

Bu süreçte tüm Türkiye'nin seferber olduğunu anlatan Yılmaz, hazırladıkları ikramlıkları Edirne'de kalan depremzedelere götüreceklerini kaydetti.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hakan Çiçek ise depremin ardından Edirne Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Desteklerimiz sürüyor enstitümüzün mutfağında ikramlıklar hazırladık. Gerek kentteki evlere yerleşen gerek kayıt sırasında hazırladıklarımızı depremzedelere sunacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmen öldü
Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Benzer haberler

Enkazdan 25. saatte çıkarılan kız çocuğunu Kocaeli'de kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı

Enkazdan 25. saatte çıkarılan kız çocuğunu Kocaeli'de kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı

Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı

Eskişehir'e yerleştirilen depremzedelere uzmanlardan psikolojik destek

HAK-İŞ'ten deprem bölgesine 250 milyon liralık bütçe

HAK-İŞ'ten deprem bölgesine 250 milyon liralık bütçe
Depremde yakınlarını kaybeden kanser hastası kadın yaşadıklarını unutamıyor

Depremde yakınlarını kaybeden kanser hastası kadın yaşadıklarını unutamıyor
"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" yardım kermesi Üsküdar'da başladı

"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" yardım kermesi Üsküdar'da başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet