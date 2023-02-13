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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Depremde yakınlarını kaybeden AK Parti'li Yayman: Büyük felaketi ancak kardeşlikle aşabiliriz

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı yakınlarını kaybeden TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Büyük felaketi ancak büyük bir kardeşlikle aşabiliriz." dedi.

Sinan Balcıkoca, Eren Bozkurt   | 13.02.2023
Depremde yakınlarını kaybeden AK Parti'li Yayman: Büyük felaketi ancak kardeşlikle aşabiliriz Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Hatay

Milletvekili Yayman, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde afet koordinasyon merkezi olarak hizmet veren Kırıkhan 1. Hudut Tabur Komutanlığı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antakya'daki meclis binası, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi, Ulu Cami ve kilise başta olmak üzere birçok önemli eserin yıkıldığını söyledi.

Yayman, 53 yaşında olduğunu ve şimdiye kadar Türkiye'de bu şiddette bir deprem duymadığını dile getirerek, "Deprem olduğunda Ankara'ya gidiyordum, hemen geri geldim. Ağabeyim, ablam, yengem, eniştem, abimin kızı vefat etti. Mesele benim ailemden birinin ölmesi değil, bu şehir, 85 milyon zaten benim ailem. Ben kendi acıma değil milletin acısına üzülüyorum." diye konuştu.

Depremin 13 milyondan fazla insanı etkilediğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Büyük felaketi ancak büyük bir kardeşlikle aşabiliriz. Burada çok büyük bir afet var. Cumhurbaşkanı'mız geldi, ilk andan itibaren ilgilendi. Cumhurbaşkanı'mız burada yeni şehirlerin kurulacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum daha üç gün geçmeden hemen geldi. Yeni rezerv alanlarının kurulması, yeni yapılacak şehirlerin, dağların üstünde, fay hatlarının uzağında kurulması noktasında çok büyük bir şey ortaya konuldu. Her ilçeye bir vali atandı. Bize Mersin Valisi Ali Hamza Bey geldi, komutanımız geldi. Asayiş olayları tamamen engellendi. Burada bir iki mesele var. Şehir boşaldı, acilen enkazları kaldırmamız gerekiyor. İnsanların çok büyük acısı var. Bir de bizim burası depreme karşı en hazırlıksız bölge. İnsanlar hem bir jeolojik deprem yaşıyorlar hem de bir psikolojik deprem yaşıyorlar."

Hüseyin Yayman, bölgede bundan sonra yapılabilecek çalışmalarla ilgili Bakan Murat Kurum'la toplantı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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