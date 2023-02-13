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Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.-VTR-
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Yaşam, Asrın felaketi

Depremde ses sistemi zarar gören caminin müezzini, polis megafonu ile ezan okudu

Osmaniye'de depremde zarar gören caminin müezzini, polis arabasının megafonu ile ezan okudu.

Cankut Taşdan   | 13.02.2023
Depremde ses sistemi zarar gören caminin müezzini, polis megafonu ile ezan okudu

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Osmaniye'de deprem sırasında ses sistemi zarar gören caminin müezzini, bölgede görev yapan polis aracının megafonundan ezan okudu.

Sosyal medyada da yer alan görüntü, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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