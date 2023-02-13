Depremde ses sistemi zarar gören caminin müezzini, polis megafonu ile ezan okudu
Osmaniye'de depremde zarar gören caminin müezzini, polis arabasının megafonu ile ezan okudu.
Ankara
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Osmaniye'de deprem sırasında ses sistemi zarar gören caminin müezzini, bölgede görev yapan polis aracının megafonundan ezan okudu.
Sosyal medyada da yer alan görüntü, çok sayıda kişi tarafından izlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.