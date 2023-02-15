Depremde oğlunu ve torunlarını kaybeden gazeteci, depremzedeler için yemek dağıtıyor
Kahramanmaraş'taki depremde ailesinden 4 kişiyi yitiren yerel gazete muhabiri Mustafa Şirin, lokantası bulunan arkadaşıyla depremzedelere sıcak yemek dağıtıyor.
Kahramanmaraş
Ebrar Sitesi B Blok'ta enkaz altında kalan akrabalarından iyi haber alabilmek için günlerce bekleyen Şirin, kaybettiği oğlu, gelini ve iki torununun cenazelerini defnetti.
Yasını tutmadan depremzedeler için çalışmaya başlayan Şirin, lokantası bulunan bir arkadaşıyla depremzedelere sıcak yemek ulaştırmak için çalışıyor.
Şirin, AA muhabirine, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir lokantayı işleten arkadaşı Kemal Önyurt'u aradığını, deprem nedeniyle kapalı olan iş yerini açtıklarını ve hayırseverlerin katkılarıyla temin ettikleri malzemelerle yemek pişirmeye başladıklarını söyledi.
Günde 850 kişiye yemek dağıtarak başladıkları seferberlikte 2 bin 500 kişiye kadar çıktıklarını aktaran Şirin, iki öğün yemek dağıtır hale gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.