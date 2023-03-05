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Gündem, Asrın felaketi

Depremde heyelan nedeniyle yolu kapanan köyde 35 kişiyi yöre halkı kurtarmış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan köyünde vatandaşların enkaz altından 35 kişiyi kendi çabalarıyla kurtardığı öğrenildi.

Özgür Alantor, Mehmet Kumcağız   | 05.03.2023
Depremde heyelan nedeniyle yolu kapanan köyde 35 kişiyi yöre halkı kurtarmış

Adıyaman

Çelikhan ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Askerhan köyünün yolu, deprem nedeniyle oluşan heyelanda kapandı. Depremin ilk saatlerinde kurtulan vatandaşlar, muhtar Abuzer Çekici ile hareket ederek enkazlara gitti. Köylüler, 250 kişinin yaşadığı yerleşim biriminde soğuk hava ve kar altında 35 kişiyi kurtardı.

Muhtar Abuzer Çekici, AA muhabirine, 6 Şubat'ta depremle uyandıklarını söyledi.

Çok kötü bir gün olduğunu belirten Çekici, "Her tarafta bağıran insanlarımız vardı. Her yer karanlıktı, her yer çökmüştü. Biraz aydınlanınca köyü dolaşmaya başladık." dedi.

Kurtulanların bir araya toplandığını aktaran Çekici, şöyle devam etti:

"Hepimiz bir araya geldik. Tek tek evlere baktık, komşularımızı çıkarmaya çalıştık. Enkazda kalanları çıkardık. O gün ne balyoz bulabildik ne de başka bir şey. Dışarıda olan malzemeler kar altında, içeride olan da enkaz altında kaldı. Bir şey bulamadık."

Elleriyle komşularını kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Çekici, "Beş on kişi bir araya gelerek insan zoruyla betonları kaldırdık. O şekilde kurtardık. Mesela arkamızdaki bu evde 7 kişi vardı. 7'sini de sağ çıkardık. Köyde 50 kişiyi kurtardık ama 15'i vefat etti, diğerleri hayatta." diye konuştu.

Çekici, heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun üç gün sonra açılabildiğini kaydetti.

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