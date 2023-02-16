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Gündem, Asrın felaketi

Depremde hayatını kaybedenler için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını bildirdi.

Mümin Altaş   | 16.02.2023
Depremde hayatını kaybedenler için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacak Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde ve depremden etkilenen illerde namaz kılınan açık alanlarda Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

Cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunacak, dua edilecek.

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