Dolar
18.92
Euro
20.17
Altın
1,835.97
ETH/USDT
1,567.70
BTC/USDT
22,385.00
BIST 100
5,403.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Depremde hayatını kaybedenler için Times Meydanı'nda anma

Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Islam Doğru  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Depremde hayatını kaybedenler için Times Meydanı'nda anma Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, deprem felaketinin ardından tek yürek olup çok yoğun bir yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu vesileyle kampanyaya destek veren tüm gönüllülerimize, vatandaşlarımıza, iş yeri sahiplerine, sivil toplum örgütlerine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Özgür, depremin üzerinden 1 ay geçtiğini ve artık yaraları sarma vakti olduğunu söyleyerek, "Ülke olarak çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştırdık. Ülkemiz, tarihimizde olduğu gibi bu zor günlerin de üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Türklerin yanı sıra Amerikalıların da ilgi gösterdiği programda, depremde yaşamını yitirenler için Fatiha okundu, dualar edildi.

Program, ilahi ve ağıt tarzında eserlerin icra edildiği dinletiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
Bakan Soylu: İşimizi bitirmeden, vatandaşımızı hayatının iyi bir noktasına kavuşturmadan buradan çıkmayacağız
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 1500 konteynerlik kent inşa ediliyor
Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Benzer haberler

Depremde hayatını kaybedenler için Times Meydanı'nda anma

Depremde hayatını kaybedenler için Times Meydanı'nda anma

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet