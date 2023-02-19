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Gündem, Asrın felaketi

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi.

Gökhan Yılmaz   | 19.02.2023
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi

Istanbul

Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen cenazesi, THY Kargo terminalinde bir süre bekletildi.

Cenaze, THY'nin TK 629 sayılı İstanbul-Akra seferiyle Gana'ya gönderildi.

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