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Yaşam, Asrın felaketi

Depremde göçük altında kalan hayvanları gönüllü veterinerler tedavi ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan evcil hayvanlar, bölgeye giden gönüllü veterinerler tarafından tedavi ediliyor.

Okan Coşkun, Fırat Özdemir   | 16.02.2023
Depremde göçük altında kalan hayvanları gönüllü veterinerler tedavi ediyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında, enkazdan kurtarılan hayvanların bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla Türk Veteriner Hekimleri Birliğince koordinasyon merkezi kuruldu.

Birçok ilden kente gelerek çalışmalara gönüllü destek veren veteriner hekimler, evcil hayvanların bakım ve tedavilerini ücretsiz üstleniyor, hayvanları sahiplenmek isteyenler de merkeze başvurabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner İşleri Şube Müdürü Oğuzhan Gemci, Türkiye'nin birçok ilinden kente gelerek kendilerine destek veren veteriner hekimlere teşekkür etti.

Enkaz altından sağ kurtarılan hayvanların tedavilerinin yapıldığını aktaran Gemci, "Şu ana kadar enkazdan çıkarılan 20 hayvan merkeze getirildi. Bazılarını sahiplendirdik. 10 hayvanımız şu an tedavi görüyor. Biz dünyayı bu dostlarımızla paylaşıyoruz. Bunların sorumluluğu da bize düşüyor. Üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.

Samsun'dan gelen veteriner hekim Sude Kuzu da deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

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