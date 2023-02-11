Depremde evleri yıkılan 60 kişi İzmir'deki GSB yurtlarına yerleştirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 60 depremzede, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına yerleştirildi.
İzmir
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören vatandaşların tahliyesi devam ediyor.
Bu kapsamda depremin yıkıma neden olduğu illerden İzmir'e getirilen 27'si çocuk 60 depremzede, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Çiğli Cihannüma Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi.
Yurt girişlerinde kayıtları yapılan depremzedelerin yemek ve kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor, çocuklara oyuncak dağıtılıyor.
Depremzedeler yaşadıklarını anlattı
Hatay'dan gelerek yurda yerleştirilen depremzedelerden 3 çocuk annesi Fidan Dokuzoğlu (39), depreme evlerinde yakalandıklarını, büyük bir sarsıntı ve çığlıklarla uyandıklarını anlattı.
Çocuklarını alarak sokağa çıktığını söyleyen Dokuzoğlu, afetin büyüklüğünü sabah olunca anladığını anlattı.
Üç çocuğuyla dışarda ateş yakarak ısınmaya çalıştıklarını aktaran Dokuzoğlu, şöyle konuştu:
"Telefonlarımız evde kaldı. Yağmurun altında kaldık. Komşularla bir araya geldik. Telefonu olanların da çekmiyordu. Odun topladık, çocuklarımızı battaniyeyle ısıtmaya çalıştık. Onları korumaya çalıştık, başka yapacak bir şeyimiz yoktu. Birkaç gün böyle mücadele ettik. Devletimiz sağ olsun, şimdi buradayız. Bizim orada can kaybı yok ama evlerimiz yok oldu. Binlerce şükür, ailemizden ölen yok. Şu anda hiçbir şey düşünemiyorum, dipsiz bir kuyunun dibindeyiz, göremiyoruz, bilemiyoruz. Sağ salim kurtulduk ama sabah gördüklerimize şaşırdık. Sevinemiyoruz kurtulduğumuza, çok üzgünüz, halkımız, insanımız, evimiz, eşyamız kalmadı. Anlatılmaz bir şey."
Depreme Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalandığını anlatan Gülçin Güven (60) ise deprem olduğunda kıyametin koptuğunu düşündüğünü söyleyerek, "Dışarı çıktık eşimle. Akrabalarım da çıktı. Ateş yaktık sabaha kadar. Hayatımda bu yaşa kadar öyle sarsıntı görmedim. O kadar sallandı ki hala şoktayım. Allah kimsenin başına vermesin, devletimize zeval vermesin. Allah'a ve onlara güveniyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.