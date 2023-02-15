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Gündem, Asrın felaketi

Depremde Diyarbakır'da iş merkezinin yıkılmasına ilişkin 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.

Murat Paksoy   | 15.02.2023
Depremde Diyarbakır'da iş merkezinin yıkılmasına ilişkin 3 kişi yakalandı

İstanbul

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız'ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yıldırım, Kesgün ve Arsız'ı kaldıkları adreslerde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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