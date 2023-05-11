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Gündem, Asrın felaketi

Depremde ayağı kırılan diş hekimi, sahra hastanesinde hizmet veriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sırasında ayağı kırılan diş hekimi Betül Türk, Malatya'daki sahra hastanesinde afetzedelere hizmet veriyor.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Depremde ayağı kırılan diş hekimi, sahra hastanesinde hizmet veriyor Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Malatya

İkinci depreme Yeşilyurt ilçesindeki tek katlı müstakil evde ailesi ve akrabalarıyla yakalanan Türk'ün ayağı, yıkılan evin enkazından çıkmaya çalışırken dolabın düşmesi sonucu kırıldı.

Kendi imkanıyla enkazdan kurtulan Türk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ayağı alçıya alınan ve bir süre tedavi gören Türk, taburcu edildikten sonra Beydağı Geçici Barınma Merkezi'nde kurulan sahra hastanesinde göreve başladı.

"Can kaybımız olmadı"

Diş hekimi Betül Türk, AA muhabirine, büyük bir afet yaşadıklarını dile getirdi.

Deprem anının çok korkutucu olduğunu belirten Türk, şunları kaydetti:

"Depreme evde yakalandık. Artçılar oluyordu ama ikinci depremin olacağına ihtimal vermiyorduk. Deprem sırasında kaçma eğiliminde bulunmadık. Yıkılmayacağını düşündük. Çocukları sakinleştirmeye çalışırken evin tüm duvarları yıkılmaya başladı. Çatı çökmediği için kurtulduk. Dolabın altında kalan ayağım kırıldı. Hastaneye götürüldüm. Ayağım 30 gün alçıda kaldı. Fizik tedavisi sürecim oldu. 45 günde iyileştim. Sıkıntı yaşayan akrabalarımız oldu ama can kaybımız olmadı. Zor süreçten geçiyoruz. Bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz."

Türk, tedavisinin ardından görevine döndüğünü anlatarak, "Sahra hastanesinde görev yapıyorum. Günlük ortalama 20 hastayı tedavi ediyoruz. Depremzedelerin diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu gibi ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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