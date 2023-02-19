Depremde ağır hasara uğrayan Elbistan Belediyesi binasının yıkımına başlandı
"Asrın felaketi" olarak anılan depremlerde hasar gören Elbistan Belediyesi hizmet binasının yıkım çalışmaları başladı.
Kahramanmaraş
Köprübaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı binadaki çalışma öncesinde çevre güvenliği alındı.
Daha sonra belediyeye ait iş makineleri binayı yıkmaya başladı. Çalışmaların yarın tamamlanması planlanıyor.
Belediye ise geçici olarak Afşin Elbistan Linyitleri İlkokuluna taşındı.
İlçede de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.