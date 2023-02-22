Depremde ağır hasar gören Kayseri'deki caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Kayseri'nin Sarız ilçesindeki caminin minaresinin yıkımı yapıldı.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte hasar gören yapıların tespit çalışmaları sürüyor.
Depremden etkilenen Sarız ilçesindeki Günesen Cami'nin minaresi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
Cami çevresinde güvenlik tedbirleri alan ekipler, yıkımı sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.