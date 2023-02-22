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Gündem, Asrın felaketi

Depremde ağır hasar gören Kayseri'deki caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Kayseri'nin Sarız ilçesindeki caminin minaresinin yıkımı yapıldı.

Esma Küçükşahin   | 22.02.2023
Depremde ağır hasar gören Kayseri'deki caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte hasar gören yapıların tespit çalışmaları sürüyor.

Depremden etkilenen Sarız ilçesindeki Günesen Cami'nin minaresi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Cami çevresinde güvenlik tedbirleri alan ekipler, yıkımı sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

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