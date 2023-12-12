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Yaşam, Asrın felaketi

Depremde ağır hasar alan Tekke Camisi aynı yerine yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'daki Tekke Camisi, yerinde yeniden inşa edilecek.

Yeter Erdine  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Depremde ağır hasar alan Tekke Camisi aynı yerine yapılacak Fotoğraf: Yeter Erdine - AA

Malatya

İlk ne zaman yapıldığı bilinmeyen ve 1988 yılında yıkılan Tekke Camisi alanına, aynı yıl hayırseverlerin desteğiyle yeniden yaptırılan Tekke Camisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Caminin 2007 yılında yapılan deprem performansında güçlendirilmesine karar verildi.

Güçlendirilemeyen cami, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldı.

Caminin, kolon, kiriş ve düğüm noktalarında çatlaklar olması üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne inceleme yaptırıldı.

İnceleme sonucu hazırlanan ve caminin ağır hasarlı olduğu belirtilen rapor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, caminin altında bulunan 8 iş yerine konu bildirilerek dükkanların boşaltılması istendi.

Tekke Camisi'nin yıkılıp aynı yerine yapılacağı, iş yerlerinin de yine caminin altında bulunacağı belirtildi.

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