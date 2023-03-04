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insana dair, Asrın felaketi

Depremde 7 yakınını kaybeden dernek başkanı afetzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden İsmail Bozdoğan, afetzedelerin yardımına koştu.

Fikret Delal, Eyüp Elevli   | 04.03.2023
Depremde 7 yakınını kaybeden dernek başkanı afetzedeler için seferber oldu Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Malatya

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozdoğan'ın 7 yakını, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde yaşamını yitirdi. Bozdoğan, buna rağmen dernek üyeleriyle enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılarak insanların sağ çıkarılmasına destek verdi. Daha sonra dernek aracılığıyla deprem bölgesine yardımları sürdüren Bozdoğan, Malatya'da kurulan çadır kentte afetzedelere hijyen malzemeleri dağıttı.

İsmail Bozdoğan, AA muhabirine, depremden önce Kocaeli'nden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ailesinin yanına geldiğini söyledi. İlk iki depremi orada yaşadığını dile getiren Bozdoğan, dernek olarak ayrıca arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini, depremle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine başladıklarını anlattı.

Devletin gücüyle asker, polis, sağlıkçı ve vatandaşla birlikte yıkılan üç binada arama kurtarma çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Bozdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç vatandaşımızı enkazdan kurtarmaya çalıştık. İkinci depremde kız kardeşimin evi büyük bir hasar gördü. Daha sonra AFAD koordinesinde Kahramanmaraş'a merkeze geçecektik. İlk önce evden eşyalarımı almaya gittim. İkinci depreme yakalandım. Ailemizin evi yıkıldı. Evde bulunan yeğenim vardı, onu çıkardık. Alır almaz da evin duvarı yıkıldı. O duygular anlatılmıyor. Gerçekten üzücü ve acı verici bir şey. İnsanların çığlıkları ve panikleri bir tarafa, kendi aileniz enkaz altında."

Bozdoğan, 65 arama kurtarma gönüllü ekibini Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elbistan'a sevk ettiklerini aktararak "Bir taraftan bu koordinasyonu sağlarken bir taraftan da enkaz altından vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyordum. Bir adım atsa belki de kurtulacak insanlar vardı. Bir adım adım dışarı çıksa hayatını devam ettirecek insanlar vardı." dedi.

O esnada annesini, babasını, çocuğunu kurtarmak isteyen insanların olduğuna dikkati çeken Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Yakın akrabalarımdan 7 kişiyi bu depremlerde kaybettim. Hepsine ve bütün bu depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim için önemli olan enkaz altında o sırada bir vatandaşımızı sağ çıkarmaktı. Yakınlarımın bile cenazelerine katılamadık. Bizi o sırada umutla ve dört gözle bekleyen insanlar vardı enkazın altında. Biz onları kurtarmanın derdindeydik. Biz onları nasıl hayata bağlayabiliriz onun derdindeydik."

"Devlet ve millet kenetlenerek zorlu bu süreci atlatmaya çalışıyoruz"

Allah'tan devletin yokluğunu vermemesini dileyen Bozdoğan, "Devlet ve millet kenetlenerek zorlu bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Devletimiz deprem anından itibaren ayaktaydı." diye konuştu.

Dernek olarak bu depremlerde gönüllerle 120 kişinin enkazdan çıkmasına yardımcı olduklarını kaydeden Bozdoğan, insani yardım çalışmaları da olduğunu ifade etti.

Bozdoğan, depremin ilk günü itibarıyla 3 bin vatandaşa sıcak çorba ikramlarında bulunduklarını, battaniye ve ısıtıcı ulaştırdıklarını vurgulayarak "Bu çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın, devletimizin ve milletimizin desteğiyle yanında olmaya çalışıyoruz. Hijyen seti ve ısınma gibi birçok imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu depremi el birliğiyle atlatacağız inşallah." şeklinde konuştu.

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