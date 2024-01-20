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Gündem, Asrın felaketi

Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 9 katlı Yonca Sitesi B Blok Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit ile binanın fenni mesulü hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı

Osmaniye

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 52 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı Esenevler Mahallesi'ndeki apartmanın müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, apartmanın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Binanın statik ve etriye hesapları, bindirme boyları, döşeme ve taşıma sisteminin Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1998) hükümlerine uygun yapılmadığına yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yonca Apartmanı B Blok binasının, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve yapı müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."

Mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde çalışma gerçekleştiren müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G'nin apartmandaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

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Depremde 52 kişinin öldüğü apartmanın projesi eksik, malzeme ve yapı denetimi yetersiz çıktı
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