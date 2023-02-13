Deprem yardımlarının oluşturduğu trafik yoğunluğunu fırsat bilen uyuşturucu satıcıları yakalandı
Ankara narkotik ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen 25 operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Ankara
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri nedeniyle Türkiye genelindeki araç yoğunluğunu fırsat bilen uyuşturucu satıcıları, polisin takibine takıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu kapsamda sevkiyat yapmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 25 operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı, 4 zanlıya da adli kontrol hükümleri uygulandı.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 137 kilo 305 gram esrar, 1 kilo 114 gram kokain, 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 914 uyuşturucu içerikli hap, 311 sentetik ecza, 6 hint keneviri bitkisi, 3 hassas terazi ile 4 tabanca, 7 şarjör, 461 tabanca fişeği, 44 bin 45 lira ve 410 dolar ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.