Dolar
18.84
Euro
20.12
Altın
1,862.20
ETH/USDT
1,486.00
BTC/USDT
21,587.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem yardımlarının oluşturduğu trafik yoğunluğunu fırsat bilen uyuşturucu satıcıları yakalandı

Ankara narkotik ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen 25 operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Sertaç Bulur   | 13.02.2023
Deprem yardımlarının oluşturduğu trafik yoğunluğunu fırsat bilen uyuşturucu satıcıları yakalandı Fotoğraf: Sertaç Bulur/AA

Ankara

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri nedeniyle Türkiye genelindeki araç yoğunluğunu fırsat bilen uyuşturucu satıcıları, polisin takibine takıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu kapsamda sevkiyat yapmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 25 operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı, 4 zanlıya da adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 137 kilo 305 gram esrar, 1 kilo 114 gram kokain, 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 914 uyuşturucu içerikli hap, 311 sentetik ecza, 6 hint keneviri bitkisi, 3 hassas terazi ile 4 tabanca, 7 şarjör, 461 tabanca fişeği, 44 bin 45 lira ve 410 dolar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti
Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor
Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 25 kişilik yeni ekip gönderildi
TÜBİTAK, deprem bölgesindeki araştırmacılar için BİÇABA Programı'nı çağrıya açtı
Çocuklardan deprem bölgesindekilere, "asla pes etmeyin" mesajı

Benzer haberler

İran Türkiye'deki deprem bölgesine 1000 çadır gönderdi

İran Türkiye'deki deprem bölgesine 1000 çadır gönderdi

Bakan Dönmez, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti

Kuveyt’ten gelen sağlık ekibi depremzedeleri ameliyat ediyor

BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı

BM'den Türkiye'ye 3 bin çadır yardımı
Deprem yardımlarının oluşturduğu trafik yoğunluğunu fırsat bilen uyuşturucu satıcıları yakalandı

Deprem yardımlarının oluşturduğu trafik yoğunluğunu fırsat bilen uyuşturucu satıcıları yakalandı
Azerbaycan Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra hastanesi kurdu

Azerbaycan Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra hastanesi kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet