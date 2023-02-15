Deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
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