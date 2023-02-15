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Gündem, Asrın felaketi

Deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı

İzzet Mazı   | 15.02.2023
Deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. 

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