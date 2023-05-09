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Eğitim, Asrın felaketi

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 72 bin 89'u okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 72 bin 89'unun okullarına döndüğünü bildirdi.

Utku Şimşek  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 72 bin 89'u okuluna döndü

Ankara

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın çok büyük rolü oldu. Afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerimizin 72 bin 89'u bugün itibarıyla okullarına tekrar kavuştu. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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