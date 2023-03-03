Deprem felaketinin yaşandığı Adana, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da cuma namazı kılındı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da cuma namazı kılındı.
Adana/Malatya
Adana Sabancı Merkez Camisi'nin içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.Verilen hutbenin ardından vatandaşlar cuma namazını kıldı.
Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda caminin ağır hasar görmesi nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, cuma namazını sokak, meydan ve cami avlularında kıldı.
Vatandaşlar cuma namazı için kendilerine hazırlanan alanlarda toplandı.
İlçede Sakarya Mahallesi'nde yer alan ve depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen Hacı Şerif Tosyalı Cami'nde de vatandaşlar, cami avlusuna serdikleri hasırlar üzerinde cuma namazını kıldı.
Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA
Vatandaşların bir kısmı da cuma namazı için minaresi hariç yıkılan Hacı Mehmet Karatoyuk Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.
Osmaniye'de Tosyalı Sentetik Çim Saha'ya kurulan geçici barınma merkezinde kalan vatandaşlar, cuma namazı için barınma merkezi yakınındaki Tosyalı Camisi'ne gitti.
Cami içini ve avlusunu dolduran vatandaşlar namaz kıldı, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.
Malatya
Malatya'daki 968 camiden 420'sinin hasar alması, 25'inin ise yıkılması nedeniyle cuma namazı, çadır kentte oluşturulan mescitte eda edildi.
Fotoğraf: Selami Küçükoğlu
Merkez Yeşilyurt ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadır kentte İl Müftülüğünce çadırdan oluşturulan mescitte vatandaşlar, cuma namazını kıldı.
Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım'ın okuduğu "Müslümanlar birbirinin umududur" başlıklı hutbenin ardından depremlerde yaralananların şifa bulması ve yaşamını yitirenler için dua edildi.
Namaza, çadır kentte görevlendirilen polis ve askerler ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran gönüllülerden de katılanlar oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.