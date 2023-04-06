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Yaşam, Asrın felaketi

Deprem çadırını tek katlı betonarme yapının üstüne kurdular

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşlı çift, tek katlı betonarme yapının üstüne kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyor.

Selami Küçükoğlu, Abdullah Söylemez  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Deprem çadırını tek katlı betonarme yapının üstüne kurdular

Malatya

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Venk Mahallesi'ndeki Mehmet ve Beyaz Karacan çifti, çadırlarını hem deprem hem de sel felaketine karşı farklı bir yere kurdu.

Depremlerde ahırları ağır, evleri ise az hasar alan Karacan çifti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) verilen çadırı, yakınlarının da yardımıyla iki yıl önce yaptıkları ve sadece dört kolonu bulunan tek katlı yapının üstüne yerleştirdi.

90 yaşındaki Mehmet Karacan, AA muhabirine, hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürdüklerini, ahırlarının zarar görmesi üzerine 2 büyükbaş hayvanlarını da sattıklarını, eşiyle baş başa kaldıklarını anlattı.

Çadırlarını güvenli olduğuna inandığı için tek katlı inşaat halindeki yapının üzerine kurduklarını dile getiren Karacan,

"Allah'tan başka kimse bilmez sonumuzun ne olacağını. Ama en azından burası sağlam. Sel gelse yoldan geçip gider, zerre kadar bize zarar vermez. Hem eve yakın, her yere yakın olduğu için böyle karar verdik. Bazıları buradan geçerken fotoğraflar çekiyorlar. Çadırımız dikkat çekiyor. Eşimle birlikte burada yaşıyoruz. Çadırı burada görenler bazen gülüyorlar, bazen fotoğraf çekenler oluyor. Onlara neden çekiyorsunuz diye kızıyorum. Bazıları da ilginç bulduğu için fotoğraf çektiklerini söylüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a depremzedelere yaptığı yardımlardan ötürü her defasında dua ettiğini belirten Karacan, "Allah ona hayırlı ömürler versin. Türkiye böyle reis görmedi. Adnan Menderes de bir şeyler yaptı, Turgut Özal da yaptı ama bu başka. Allah ona hayırlı ömürler versin." dedi.

"Çadırı kuracak başka yerimiz zaten yoktu"

72 yaşındaki Beyaz Karacan ise deprem sonrasında çok zorluklar yaşadıklarını çadırı kurduktan sonra rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Günlük yaşamlarını çadırda sürdürdüklerini ifade eden Beyaz Karacan, şunları kaydetti:

"Zamanımız burada geçiyor. Çadırda kalıyoruz eşim bir yerde ben bir yerde yatıyoruz. Çadırı kuracak başka yerimiz zaten yoktu. Mecburen buraya kurduk. Rüzgar gelirse götürür diye düşündük ama etrafına taş dizdik zaten sel gelse götüremez. Bir tosunum ve bir ineğim vardı. Onları da bugün sattık. İneğim ve tosunuma burada çadırda bakabilsem satmazdım.

Çadırdan etrafı seyrederken bizi görenler de oluyor. Çadırı burada görenlerin birisi bize 'akıllı' birisi 'deli' birisi de 'ne yapsınlar demek başka yerleri yoktu oraya kurdular' diyor. Çadırın manzarası da güzel. Malatya'yı izliyoruz ama Malatya hepten gitti oğlum. Ne ev kaldı ne başka bir şey. Canımız sağ olsun. Cumhurbaşkanımız sağ olsun o bize bakar."

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