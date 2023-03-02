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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesine havadan yardımlar sürüyor

Malatya'da 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerine havadan yardım malzemeleri taşıma ile tahliye işlemleri sürüyor.

Yeter Erdine   | 02.03.2023
Deprem bölgesine havadan yardımlar sürüyor

Malatya

"Asrın felaketinin" ardından çok sayıda binanın hasar gördüğü Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerine ekiplerin yardımları aralıksız devam ediyor.

Yardım malzemeleri, daha hızlı götürülmesi amacıyla askeri helikopterlerle taşınıyor.

Helikopterle 9 Şubat-2 Mart tarihleri arasında 84 bin 170 kilogram yardım malzemesi taşınırken 634 çadır da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

125 sorti gerçekleştiren helikopterler, ilçe merkezlerine uzak mahallelere de yardımları götürdü.






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