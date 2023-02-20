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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen hastalardan 9 bin 385'i taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve İstanbul'a getirilen hastalardan 9 bin 385'i taburcu edildi.

Semra Orkan   | 20.02.2023
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen hastalardan 9 bin 385'i taburcu edildi Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 10 bin 606 yaralıdan 9 bin 385'i taburcu edildi. 1221 depremzedenin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

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