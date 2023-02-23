Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1233 yaralının tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 12 bin 374 hastadan 1233'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken 11 bin 141 kişi taburcu edildi.
İstanbul
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Kente getirilen 12 bin 374 yaralıdan 11 bin 141'i taburcu edildi, 1233 depremzedenin tedavisi ise devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.