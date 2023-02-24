Dolar
18.89
Euro
20.00
Altın
1,822.56
ETH/USDT
1,651.30
BTC/USDT
23,884.00
BIST 100
5,093.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1217 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 13 bin 109 hastadan 1217'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ederken 11 bin 892 kişi taburcu edildi.

Elif Küçük   | 24.02.2023
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1217 yaralının tedavisi sürüyor

İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Kente getirilen 13 bin 109 yaralıdan 11 bin 892'si taburcu edilirken, 1217 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1999 depremi tecrübesiyle Hataylıların yaralarını sarıyor
Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu
Zonguldaklı madenciler, enkaz altından onlarca kişiyi sağ çıkardı
Kosova arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

Tüketici dernekleri depremzedelerden gelen şikayetleri açıkladı

Tüketici dernekleri depremzedelerden gelen şikayetleri açıkladı

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1217 yaralının tedavisi sürüyor

Tokat'ta üretilen atkı, bere ve eşofmanlar depremzedelere ulaştırılıyor

İstanbul'a TSK'nın kargo uçağıyla 38 yaralı depremzede getirildi

İstanbul'a TSK'nın kargo uçağıyla 38 yaralı depremzede getirildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "geçici kimlik belgesi" açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "geçici kimlik belgesi" açıklaması
Irak Türkmenlerinin Türkiye'deki depremzedelere yardımları aralıksız sürüyor

Irak Türkmenlerinin Türkiye'deki depremzedelere yardımları aralıksız sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet