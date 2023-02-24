Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1217 yaralının tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 13 bin 109 hastadan 1217'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ederken 11 bin 892 kişi taburcu edildi.
İstanbul
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Kente getirilen 13 bin 109 yaralıdan 11 bin 892'si taburcu edilirken, 1217 depremzedenin tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.