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Sağlık, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1214 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 10 bin 867 hastadan 1214'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 9 bin 653 kişi taburcu edildi.

Filiz Kınık Öz   | 21.02.2023
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1214 yaralının tedavisi sürüyor

İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi ediliyor.

Kente getirilen 10 bin 867 yaralıdan 9 bin 653'ü taburcu edilirken, 1214'ünün tedavisi ise sürüyor.

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