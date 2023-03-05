Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1112 yaralının tedavisi devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 16 bin 903 hastadan 1112'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 15 bin 791'i taburcu edildi.
İstanbul
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.
Bugüne kadar kente getirilen 16 bin 903 hastadan 15 bin 791'i taburcu edilirken, 1112 depremzedenin tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.