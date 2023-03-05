Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.80
BTC/USDT
22,413.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1112 yaralının tedavisi devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 16 bin 903 hastadan 1112'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 15 bin 791'i taburcu edildi.

Mustafa Hatipoğlu, Elif Küçük   | 05.03.2023
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1112 yaralının tedavisi devam ediyor

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 16 bin 903 hastadan 15 bin 791'i taburcu edilirken, 1112 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi
AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu

Benzer haberler

Latin Katolik cemaati, depremde yıkılan kiliselerinde yeniden ibadet edeceği günü bekliyor

Latin Katolik cemaati, depremde yıkılan kiliselerinde yeniden ibadet edeceği günü bekliyor

AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tamamen yıkılan binalarda inceleme sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 247'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 247'ye yükseldi
Hatay'daki iş hanında 20 ofisin bulunduğu bölüm depremde yıkıldı

Hatay'daki iş hanında 20 ofisin bulunduğu bölüm depremde yıkıldı
Enkazda ölen annesinin siper olduğu 53 günlük bebeğe süt annelik yapıyor

Enkazda ölen annesinin siper olduğu 53 günlük bebeğe süt annelik yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet