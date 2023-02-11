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Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Caddesi’ndeki Gözde Sitesi enkazından 27 yaşındaki Muhammed isimli depremzedeyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi.

Abdülkerim Güzel   | 11.02.2023
Deprem bölgesinden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Adıyaman'dan kalkan ve 45 depremzede ile 33 İspanyol arama-kurtarma personelini taşıyan askeri nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Depremzedeler ile İspanyol ekip, otobüslerle havalimanından ayrıldı.

Adana'dan kalkış yapan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 2 sağlık personelini taşıyan ambulans uçak da Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık ekiplerince uçaktan sedyelerle ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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