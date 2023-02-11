Deprem bölgesinden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden afetzede ve yaralılar uçakla İstanbul'a getirildi.
İstanbul
Adıyaman'dan kalkan ve 45 depremzede ile 33 İspanyol arama-kurtarma personelini taşıyan askeri nakliye uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Depremzedeler ile İspanyol ekip, otobüslerle havalimanından ayrıldı.
Adana'dan kalkış yapan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 2 sağlık personelini taşıyan ambulans uçak da Atatürk Havalimanı'na indi.
Sağlık ekiplerince uçaktan sedyelerle ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.