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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor. P Deprem anı Adıyaman'da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden 4 yaralı, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 4 kişi, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Abdülkerim Güzel   | 15.02.2023
Deprem bölgesinden 4 yaralı, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

İstanbul

Kayseri'den kalkan ve depremde yaralanan 4 kişi ile 3 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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