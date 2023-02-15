Deprem bölgesinden 4 yaralı, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 4 kişi, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
İstanbul
Kayseri'den kalkan ve depremde yaralanan 4 kişi ile 3 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.