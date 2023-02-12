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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi Gaziler Caddesinde bulunan Coşkun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki Mutlular Apartmanı’nda 35 yaşındaki bir erkeğe ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesinden 255 afetzede ile gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler ile bölgede çalışan gönüllü yardım ekiplerinin de aralarında bulunduğu 255 kişi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Alper Korkmaz   | 12.02.2023
Deprem bölgesinden 255 afetzede ile gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Adana'dan hareket eden Türk Hava Kuvvetlerine ait "400M" tipi kargo uçağı yolcularıyla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Askeri personelin karşıladığı afetzedeler ile gönüllü yardım ekipleri, otobüslerle konaklayacakları yerlere hareket etti.

Uçakla İstanbul'a gelen Sevgi Yener, basın mensuplarına, Malatya'da depremi yaşadıklarını söyledi.

Yener, İstanbul'daki kızının yanına geldiğini dile getirerek, "Deprem sırasında evdeydik, çok büyük bir sarsıntı oldu." dedi.

"Rabb'im kimseye bir daha yaşatmasın"

Afetzedelerden Hatice Vural ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geldiklerini belirtti.

Çok kötü şeyler yaşadıklarını aktaran Vural, "Rabb'im kimseye bir daha yaşatmasın. Allah, askerlerimizden razı olsun. Kurtarma ekiplerinden de razı olsun. Bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Sancaktepe'den arkadaşlarıyla gönüllü olarak bölgeye giden Burhan Karaman da Hatay'da bir kişiyi sağ olarak enkazdan kurtardıklarını anlattı.




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