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Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesindeki veteriner hekim muayenehanelerine esneklik

Depremlerde zarar gören veteriner hekim muayenehane ve polikliniklerinin sahip olması gereken bazı teknik şartlar, 6 Şubat 2024'e kadar aranmayacak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Deprem bölgesindeki veteriner hekim muayenehanelerine esneklik

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, veteriner hekimler tarafından açılmış veya açılacak muayenehane ve polikliniklerin sahip olması gereken asgari teknik, hijyen ve sağlık şartları ile bu yerlerin açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmeliğe, deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki veteriner hekim muayenehane ve polikliniklerine ilişkin geçici madde eklendi.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde zarar gören ruhsatlı veteriner hekim muayenehane veya polikliniklerinde, 6 Şubat 2024'e kadar bazı asgari ve teknik şartlar aranmayacak.

Bu kapsamda, muayenehane ve poliklinik bölümleri için belirlenen hekim, muayene ve malzeme odalarının sayı ve büyüklük kriterleri istenmeyecek.

Yönetmelik, 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


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