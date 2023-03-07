Deprem bölgesindeki öğrenciler için oluşturulan destekleme ve yetiştirme kurs noktası 649'a ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için oluşturulan destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) noktasının 649'a ulaştığını belirtti.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinde YKS ve LGS'ye yönelik 649 noktada açtığımız destekleme ve yetiştirme kurslarımıza öğrencilerimiz yoğun katılım gösteriyor. Çocuklarımıza hayallerini yaşatabilmek ülküsüyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinde oluşturulan DYK noktalarında, EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı öğretmenler görev yapıyor ve 71 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezlerinden öğretmenler gönüllü destek veriyor.
Öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının harita üzerindeki konumlarına "dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.